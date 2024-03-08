針對女性暴力 2023年巴西1460名婦女遇害

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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）3月8日是國際婦女節，但巴西婦女實在沒有什麼值得慶祝。根據巴西公共安全論壇的一項調查，2023年巴西有1460名婦女僅僅因為是女性而被殺害，平均每天3人死亡。

殺害女性（Femicide）泛指針對女性的仇恨暴力犯罪行為，只因為被害人是女性或蔑視女性，而蓄意殺害。

根據巴西公共安全論壇（FBSP）調查，2015年至2023年，巴西有1.06萬名婦女僅僅因為是女性而被殺害。去年有1460名婦女是此類暴力犯罪的受害者，相當於每10萬名婦女中有1.4人死亡，較2022年成長1.6%。

2023年，巴西中西部馬托格羅索州（Mato Grosso）發生46起殺害女性案件，平均每10萬名婦女中2.5人死亡，殺害女性比例最高。

聖保羅州發生221起殺害女性案件，每10萬名婦女中1人死亡，殺害女性比例低於全國平均值。與2022年相比，聖保羅州的殺害女性案件量增加13.3%。

北部羅賴馬州（Roraima）的殺害女性成長率最高，2023年從3人增加到6人，殺害女性比例為每10萬婦女中有1.9人死亡。

2022年到2023年，聯邦特區巴西利亞的殺害女性案件增加8.9%，去年達34起，死亡率為每10萬名婦女2.3人。

此外，巴西安全觀測站網絡（ROS）公布「她們活著」（Elas Vivem）的最新報告指出，2023年至少有586名婦女因性別而成為殺害女性犯罪的受害者，相當於每15個小時，就有一名婦女因性別而死亡。

在這些案件中，72.7%的肇事者是受害者的伴侶或前伴侶。38.12%的兇手持白刃，23.75%使用槍械。

網絡研究員利馬（Bianca Lima）強調國家在女性檢舉暴力行為時扮演的重要角色，「國家應該在暴力發生之前就予以這些婦女必要幫助，為女性檢舉提供方便，避免打草驚蛇，因為大多數施暴者都是親密伴侶或家庭成員」。

利馬指出，巴西殺害女性暴力數據增加的主因包括，婦女遭受更多暴力，以及治安部門接獲舉報案件增加。（編輯：陳承功）1130308