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日本山口縣外海化學品船翻覆 1獲救10失聯

2024/3/20 12:07（3/20 12:43 更新）
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山口縣下關市六連島外海20日上午一艘化學品船翻覆。（共同社）
山口縣下關市六連島外海20日上午一艘化學品船翻覆。（共同社）
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本門司海上保安部表示，今天上午山口縣下關市六連島的西邊外海，一艘停泊中的化學品船翻覆。目前11名船員中已有1人獲救，其他10人生死未卜。門司海上保安部仍在搜救。

綜合日本福岡放送（FBS）、山口放送（KRY）報導，門司海上保安部今天上午7時左右，接獲韓國船籍的化學品船KEOYOUNG SUN號通報稱「船隻傾斜」並要求救助。

這艘化學品船總噸數870噸，當時因為天氣不佳，下錨停泊在山口縣下關市六連島西邊外海。

而門司海上保安部獲報後，出動巡邏船、巡邏艇、直升機馳援，並確認這艘化學品船已經翻覆。

初步了解，船上總共有11名船員，其中有2名韓國人、8名印尼人、1名中國人。其中1人已經被直升機救起，身體狀況不明。

其他10人目前生死未卜，門司海上保安部目前還在持續搜救。

福岡管區氣象台已針對山口縣及九州北部發布暴風與大浪相關資訊，且呼籲至今天中午過後必須警戒暴風及大浪等天氣狀況。

下關市一度觀測到逾每秒20公尺的最大瞬間風速。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130320

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