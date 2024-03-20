日本山口縣外海化學品船翻覆 1獲救10失聯
2024/3/20 12:07（3/20 12:43 更新）
（中央社東京20日綜合外電報導）日本門司海上保安部表示，今天上午山口縣下關市六連島的西邊外海，一艘停泊中的化學品船翻覆。目前11名船員中已有1人獲救，其他10人生死未卜。門司海上保安部仍在搜救。
綜合日本福岡放送（FBS）、山口放送（KRY）報導，門司海上保安部今天上午7時左右，接獲韓國船籍的化學品船KEOYOUNG SUN號通報稱「船隻傾斜」並要求救助。
這艘化學品船總噸數870噸，當時因為天氣不佳，下錨停泊在山口縣下關市六連島西邊外海。
而門司海上保安部獲報後，出動巡邏船、巡邏艇、直升機馳援，並確認這艘化學品船已經翻覆。
初步了解，船上總共有11名船員，其中有2名韓國人、8名印尼人、1名中國人。其中1人已經被直升機救起，身體狀況不明。
其他10人目前生死未卜，門司海上保安部目前還在持續搜救。
福岡管區氣象台已針對山口縣及九州北部發布暴風與大浪相關資訊，且呼籲至今天中午過後必須警戒暴風及大浪等天氣狀況。
下關市一度觀測到逾每秒20公尺的最大瞬間風速。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130320
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