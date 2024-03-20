韓國化學品船日本外海翻覆 8死2失蹤

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（中央社東京20日綜合外電報導）今天上午一艘韓國籍化學品船在日本山口縣外海翻覆，船上11人有9人被直升機救起。日本海上保安部稍晚證實，獲救9人中已確認8人死亡。日方動員機船持續海空搜救失蹤兩人。

日本朝日新聞報導，截至下午3時15分，11人中有9人被直升機救起，但暫不清楚身體狀況。獲救9人都有穿著救生衣。

不過，日本放送協會（NHK）報導，海上保安部稍晚證實，至今救起的9人中，已有8人被確認死亡。船上搭載的11名船組員分別是8名印尼人、2名韓國人及1名中國人。

這起事故發生在今天上午7時過後的日本山口縣下關市六連島海域。位於北九州市的門司海上保安部表示，當時接獲來自韓國籍的KEOYOUNG SUN化學品船求救通報表示「船身正在傾斜」，之後該化學品船就翻覆。

海上保安部等表示，已出動航機及巡邏船赴事發海域，加緊搜救另外兩名失蹤船組員。

海上保安部表示，這艘化學品船18日從日本兵庫縣姬路港出港，前往韓國蔚山的航程中遭遇惡劣天候，在向海上保安部提出申請後，今天凌晨在事發海域下錨停俥。

已知翻覆貨船上載有980公噸丙烯酸，目前尚未發現外洩入海。

事發海域風速為每秒10公尺到15公尺、浪高約3.5米，海象惡劣；下關市清晨5時10分也觀測到每秒22.7公尺的最大瞬間風速。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1130320