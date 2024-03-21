美軍魚鷹機失事後約4個月 日本陸自魚鷹機復飛

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本陸上自衛隊的魚鷹運輸機在駐日美軍一架魚鷹機於2023年11月失事後停飛，事故發生約4個月後，今天復飛暫時部署在千葉縣的魚鷹機。

日本放送協會（NHK）報導，2023年11月美軍一架CV-22魚鷹機在日本鹿兒島縣屋久島外海墜毀，導致機上8人殉職後，美軍部署在全球的魚鷹機以及陸自的魚鷹機皆因此暫停飛行。

美軍後來以已經查明失事原因為由，今年3月8日解禁停飛措施；而陸自保養完魚鷹機以及教育訓練完隊員後，今天復飛魚鷹機。

千葉縣木更津市的陸自木更津駐屯地的一架魚鷹機，今天上午啟動螺旋槳並經過最終檢查後升空，並在駐屯地內部慢慢飛行。

陸自魚鷹機目前會在駐屯地周邊規劃的路線以及海上展開基本訓練，之後計劃執行高度更高的訓練及任務。

木更津市政府3月18日聽取完陸自說明安全措施後，同意魚鷹機復飛，不過仍持續要求確保飛行安全。

陸自向美方採購的魚鷹機，計劃2025年正式部署17架魚鷹機到佐賀市佐賀機場，並從2023年6月起在機場旁興建駐屯地。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130321