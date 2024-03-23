台灣和巴西簽署合作備忘錄 促進雙邊花卉產業發展

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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）台灣花卉輸出業同業公會（TFEA）與巴西花卉生產聯盟（Cooperflora）22日在台北完成異地簽署合作備忘錄（MOU），以促進雙邊花卉產業發展。

為協助推動台灣知名蝴蝶蘭出口巴西，並積極布建及媒合台灣與巴西在花卉產業的種苗與育苗合作，駐聖保羅台北經濟文化辦事處成功推促台灣花卉輸出業同業公會與巴西花卉生產聯盟簽署合作備忘錄，為台巴近年來持續落實產業交流往來所取得互惠雙贏成果。

巴西花卉生產聯盟代表卡帕托（Fernando Capato）是聖保羅州內陸城市歐蘭布拉（Holambra）市長，應台北市電腦公會邀請赴台參加「2024智慧城市展暨2050淨零城市展」，並將巴西花卉生產聯盟在巴西簽署的合作備忘錄帶到台灣，與台灣花卉公會代表在台北完成異地簽署。

據巴西中央銀行統計，2021年至2023年，巴西每年自全球進口蘭花種苗數量分別為2009公噸、1655公噸及1819公噸。

台灣花卉輸出業同業公會指出，巴西進口蝴蝶蘭種苗，主要用於冷房溫室培育後整株出售，在生產過程嚴格要求種苗品質，尤其對種苗在出口國保存、包裝及物流保鮮技術等標準極高。

駐聖保羅辦事處處長馮光中表示，巴西是拉丁美洲區域自台進口蘭花種苗最多國家，但僅為巴西自台進口產品中的第104位，顯見台灣蘭花苗出口巴西市場具相當成長空間。此次備忘錄簽署旨在持續深化台灣與巴西在花卉產業的應用與合作，期盼藉此開拓台巴未來在花卉培植、冷鏈保存及技術提升等層面進一步合作。

歐蘭布拉有「巴西小荷蘭」之稱，每年舉辦「巴西國際花卉展」（ExpoFlora），是巴西規模最大的花卉植栽產業展覽盛會，也是拉美國際花卉展最重要活動之一，由巴西花卉生產聯盟負責籌組，吸引來自包括台灣的全球花卉及園藝供應商及園藝愛好者參加，今年展期為8月30日至9月29日。

據財政部關務署貿易統計，2021年至2023年，台灣出口蘭花苗至全球金額達5億4025萬美元，美國約占40.15%、其次是日本、荷蘭、越南、加拿大、韓國、澳洲、印尼。

巴西居全球自台進口蘭花苗國家第9位，約占1.12%，自2021年迄今進口金額超過605萬美元。

駐聖保羅辦事處評估，巴西對蝴蝶蘭市場胃納龐大；巴西央行數據顯示，2021年迄今每年進口金額平均約達3520萬美元。巴西位居南美市場樞紐位置，未來周邊國家市場成長可期。（編輯：陳惠珍）1130323