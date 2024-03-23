斯洛伐克總統大選首輪投票登場 親俄陣營對決親烏派

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（中央社布拉第斯拉瓦23日綜合外電報導）斯洛伐克今天舉行總統大選第一輪投票，在國內對俄烏戰爭看法嚴重分歧的情況下，這次大選由親俄羅斯的執政陣營候選人與親烏克蘭的候選人展開對決。

法新社報導，在9名候選人中，斯洛伐克國會議長佩拉格利尼（Peter Pellegrini）和反對黨支持的自由派前外長柯爾喬克（Ivan Korcok），兩人明顯領先。

雖然斯洛伐克的總統主要是象徵性職位，但有權批准國際條約、任命大法官，並且是該國武裝部隊的最高統帥。總統也可對國會通過的法律行使否決權。

佩拉格利尼得到民粹主義總理費科（Robert Fico）的支持。費科不只質疑烏克蘭的主權，更發表一連串針對俄國入侵烏克蘭的煽動言論。

柯爾喬克則與即將卸任的總統查普托娃（Zuzana Caputova）同樣堅定支持烏克蘭。批評當今政府的查普托娃，選擇不爭取第2個任期。

最新公布的民調顯示，擁有540萬人口的斯洛伐克，這次總統大選競爭激烈。斯洛伐克是北約（NATO）和歐盟（EU）的成員國。

易普索（Ipsos）的調查顯示，前總理佩拉格利尼預料將取得37%選票，柯爾喬克則料將拿下36%選票。由於兩人第一輪投票預期都不會取得超過50%選票，因此可能於4月6日舉行第二輪投票。

這次投票預計於當地時間晚上9時結束。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130323