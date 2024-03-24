庫克赴北京出席論壇 指蘋果將繼續投資中國

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（中央社台北24日電）中國發展高層論壇2024年年會於今明兩天在北京舉行，由中國國務院總理李強在開幕式上發表主題演講。今年主題為「持續發展的中國」。蘋果執行長庫克出席受訪表示將會繼續投資中國市場。

綜合央視新聞、星島日報，中國發展高層論壇2024年年會於24日、25日在北京舉行，有來自世界500強企業、全球工商界110多人出席。今天上午開幕式，由李強發表主題演講。

中國發展高層論壇是中國全國人大、政協「兩會」後首個國家級大型國際論壇，聚焦經濟議題，歷來被視為中國高層與國際工商界領袖溝通對話的重要平台。

央視新聞指出，今年是中華人民共和國成立75週年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，中國發展與前景備受關注，因此今年主題圍繞著「持續發展的中國」展開。

出席論壇的除了中國政府高層官員，還有外國企業高級主管，包括庫克（Tim Cook）、沙烏地阿美石油公司總裁兼執行長納瑟（Amin H. Nasser）、 埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）等。

開幕前，庫克接受中新社採訪時表示，他很高興來到中國發展高層論壇，也很高興再次回到中國，未來將會繼續投資中國市場。

另22日庫克會見中國商務部部長王文濤時，也表示中國是蘋果公司的重要市場和關鍵供應鏈夥伴。蘋果公司將繼續致力於在中長期發展，持續加大對中國供應鏈、研發和銷售的投入。

2024中國發展高層論壇為期2天，今年年會由開幕式、多場專題研討會、閉門研討會等10幾場活動組成。

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陸媒財聯社報導，中國國家發展和改革委員會主任鄭柵潔今天在會上表示，正在加速提出2024年版的外商投資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入的限制措施，擴大數位產品等市場的准入，大力推動數據開發、開放和流通的使用。

今天下午3場研討會將聚焦全球氣候治理、人工智慧，以及大健康產業，其中今年首次被寫入政府工作報告的「人工智能+」是各界關注焦點。明天多場研討會則涵蓋全球經濟、新型消費、國際合作等議題展開。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130324