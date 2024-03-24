北韓與中國官員北京會面 允進一步發展雙邊關係

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（中央社首爾23日綜合外電報導）北韓媒體今天報導，北韓和中國官員本週在北京會面，並承諾進一步發展雙邊關係。平壤在經歷COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）封鎖後，正尋求擴大外交接觸。

北韓中央通信社報導，中國第4號領導人王滬寧在21日的會議上表示，無論國際情勢如何變化，中國與北韓友誼是雙方的戰略選擇，永遠不會動搖。

北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）和中國國家主席習近平今年年初交換了訊息，誓言建立更緊密的關係。

中央通信社報導說，在21日的會議上，王滬寧向金正恩轉達了習近平「衷心、溫暖」的訊息。

中央政治局候補委員、國際部部長金成男（Kim Song Nam）率領的代表團本週造訪亞洲國家，他也會見了中共中央對外聯絡部部長劉建超。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130324