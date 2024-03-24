王滬寧對北韓稱友誼永不動搖 官方通報卻沒有提

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（中央社台北24日電）中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧近日會見北韓代表團，美媒今天報導，王滬寧提到「中朝友誼」時表示「永不動搖」，但根據中國官媒通報，卻隱去這句話。

美國之音今天引述北韓官媒中央通信社（朝中社）報導，朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、國際部部長金成男與王滬寧21日在北京會晤時，王滬寧告訴金成男「不管國際局勢如何變化，中國與朝鮮民主主義共和國的關係是雙方的戰略選擇，永不動搖。」

但中國政協網22日轉載新華社21日報導，王滬寧在會面時表示，在「習近平總書記和金正恩總書記關懷和指導下，中朝傳統友誼不斷鞏固和發展」，今年迎來兩國建交75周年暨「中朝友好年」，中方願把兩黨兩國最高領導人重要共識轉化為弘揚友好的實際行動，深化團結合作，加強戰略溝通，共同營造和平穩定的外部環境。

中朝友誼「永不動搖」，這句話未出現在中國官方的新聞稿上。

香港南華早報（SCMP）2023年7月曾引述相關專家意見，指伴隨中美關係持續緊張，中國、北韓、俄羅斯將展現更多團結跡象，他們皆試圖抵禦美國的印太戰略，也暗示了中、俄對於北韓在核發展上的默契。

北韓擁有核武及飛彈武器，一直是區域不穩定的威脅因素，但北韓與中國關係友好，2023年9月中國國家主席習近平在北韓國慶75週年時，還向北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩致賀電。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日在南韓出席第3屆民主峰會，指出「隨著獨裁者和專制政權利用科技破壞民主和人權，我們必須確保科技能維持和支持民主價值和規範。」布林肯也與韓國官員會面，討論盟國如何因應來自擁有核子武器的北韓的威脅。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130324