凱特妃罹癌消息未破除陰謀論 假訊息扭曲事實成常態

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）英國威爾斯王妃凱特罹癌消息曝光後，澄清了關於她的諸多謠言，但網路陰謀論仍甚囂塵上，顯示人工智慧時代和假訊息扭曲大眾對現實的理解，資訊混亂已成新常態。

法新社報導，現年42歲的凱特（Kate Middleton）在22日發布的影片中透露，她正在接受預防性化療，試圖破除在她遠離公眾生活數月期間流傳的毫無根據謠言，此舉獲得全球的廣泛同情。

此前，英國王室曾向媒體發布她和3名子女的合照，但照片明顯遭到修改，加上英國王室的保密文化，助長了網路上的許多臆測。

社群媒體上無憑無據的猜測仍層出不窮，包括充斥著骷髏頭表情符號的貼文，聲稱凱特已經死亡或陷入昏迷，顯示在人工智慧（AI）時代和假訊息扭曲大眾對現實的理解，資訊混亂已成新常態。

作家路易斯（Helen Lewis）在美國雜誌大西洋月刊（The Atlantic）上寫道，凱特實際上是被迫發表這樣的聲明，因為另一種選項更糟，讓八卦和陰謀論瘋狂肆虐。

許多人在X（前身推特）和TikTok上聲稱，凱特的影片訊息是運用AI的深度偽造（deepfake，或稱深偽技術）。

還有些人嚴格檢視凱特的臉部表情，並猜測為什麼在之前照片看得到的酒窩，但新照片卻看不到了。

一名網友在X貼文說：「對不起，溫莎王朝（House of Windsor）、凱特（和）傳統媒體，我仍然不買你們的帳。」

此外，還有關於癌症的錯誤訊息，一些貼文錯誤地聲稱這種疾病並不致命，同時將化療比喻成為「毒藥」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1130325