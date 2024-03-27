砍研究預算支應戰費 以色列頂尖科學家陷入困境

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（中央社以色列貝達岡27日綜合外電報導）以色列科學家葛瑞柏研究如何讓巧克力作物免受氣候變遷影響的方法多年，但是以色列政府為支應加薩戰爭而削減開支，她的計畫成為數以百計前景不明研究項目其中之一。

法新社報導，葛瑞柏（Ellen Graber）的研究早已遭到這場戰爭影響。巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）去年10月7日展開突襲後，她不得不放棄種植在人員撤離區的那些可可樹。

這些樹木在類似乾旱的氣候條件下在溫室裡存活了數週。

但是她任職的農業研究組織沃卡尼中心（Volcani Institute）現在面臨得大砍預算的窘境。

氣候變遷導致的極端天氣摧殘地球，該中心專門投入乾旱和沙漠環境等越來越不可或缺的研究領域。

但是現在政府編列的戰爭預算將導致該中心數以百計的計畫蒙受威脅。

以色列政治人物本月稍早通過大砍部會預算，以支應飆升82%的國防開支和總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聯盟盟友的重大需求。

農業部是受影響最嚴重部會之一，預算遭砍12%。

所獲國家預算將減少1/5的沃卡尼中心表示，如此一來將導致其研究工作實際上陷入停頓。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1130327