蒲亭：F16可以搭載核武 但改變不了烏克蘭戰況

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）路透社引述俄羅斯各大新聞通訊社報導指出，總統蒲亭（Vladimir Putin）今天告訴軍事飛行員說，如果西方各國提供烏克蘭F-16戰機，這些飛機將不會改變戰況。

俄媒引述蒲亭的話說，但F-16戰機可以搭載核武，莫斯科當局進行軍事計劃時必須考慮這一點。

根據塔斯社（Tass）報導，蒲亭在莫斯科（Moscow）西北方一場集會告訴飛行員說，「如果有人提供F-16」，並說這不僅是西方國家正在談論，也似是正在訓練飛行員做的事，「這將不會改變戰場局勢」。

「我們將摧毀這個飛機，就如同我們今日摧毀戰車、裝甲車和包括多管火箭發射器等的其他裝備一般。」

蒲亭點出，由於F-16戰機有能力搭載核武，「我們籌組事務的方式，也必須考慮這一點」。

他說，F-16戰機無論在何地，都將是俄方正當的鎖定目標。

俄媒引述蒲亭的話說：「當然，如果是從第三國的機場動用這些飛機，這些飛機便成為我方正當目標，無論它們位在何處。」

蒲亭發表這番談話之前，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天稍早表示，F-16應該會於接下來幾個月送抵烏克蘭。

烏克蘭兩年多前遭俄羅斯全面入侵，多個月來不斷尋求盟友提供F-16戰機。

比利時、丹麥、挪威、荷蘭等國已承諾會捐出F-16。多國組成的聯盟也已保證會協助訓練烏克蘭飛行員。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1130328