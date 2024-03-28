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小馬可仕：面對北京恫嚇 菲律賓不會噤聲

2024/3/28 20:23
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（中央社馬尼拉28日綜合外電報導）菲律賓與中國日前在南海爆發衝突，導致菲方軍人受傷、船隻受損；菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，面對北京恫嚇，菲國「不會保持沉默」。

法新社報導，中國敦促菲律賓「懸崖勒馬」，停止在南海挑起事端；小馬可仕今天出聲反擊。

小馬可仕透過聲明指出：「我們不尋求與任何國家發生衝突，尤其是那些聲稱是我們朋友的國家，但我們也不會因為受到恫嚇就保持沉默、屈服或卑躬屈膝。」

根據小馬可仕，菲律賓將以「一套符合比例原則、謹慎合理的對策，應對中國海警總隊及中國海上民兵公開進行毫無緩和跡象，非法、脅迫又具侵略性的危險攻擊。」

他強調：「菲律賓人不會屈服。」

小馬可仕提到，國際社會已經伸出援手，提議協助菲律賓保護其主權、主權權利及管轄權，同時確保印太區域的和平穩定。

小馬可仕說，他已向國際社會提出相關協助請求，菲方也確信這些請求將獲處置。不過，小馬可仕並未進一步說明。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130328

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