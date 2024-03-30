預估百萬人迎日全食 加拿大尼加拉進入緊急狀態

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（中央社多倫多29日綜合外電報導）加拿大尼加拉（Niagara）地區4月8日將出現天文奇景日全食，熱門觀光景點尼加拉瀑布與周圍地區預計將聚集大量群眾，因此當局今天主動宣布進入緊急狀態。

路透社報導，尼加拉地區今天發布聲明說，「為防萬一」，地區主席布萊德雷（Jim Bradley）宣布進入緊急狀態。

尼加拉地區發布新聞稿指出：「宣布緊急狀態…強化了尼加拉地區能使用的工具，以在任何可能發生的情況下，維護居民、訪客的健康與安全，並保護我們的關鍵基礎設施。」

雄偉壯麗的尼加拉瀑布位於加拿大與美國邊界，正處於日全食路徑上，為了在北美洲自然奇景之一觀測這個天文現象，許多人正在搶訂飯店房間與租屋。

安大略省尼加拉瀑布市長狄奧達蒂（Jim Diodati）預估，加拿大這側將湧入「迄今規模最大的人潮」觀看日全食。狄奧達蒂估計將有高達100萬人前來，對比之下，尼加拉瀑布平時全年訪客量為140萬人。

尼加拉地區也將調整部分計畫與服務，在4月8日關閉一些設施，以防道路交通堵塞。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1130330