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颶風侵襲印度東北部小鎮 至少5死100多人受傷

2024/4/1 11:09（4/1 11:16 更新）
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影片來源：The Tribune

（中央社記者林行健新德里1日專電）印度東北部毗鄰孟加拉一座小鎮昨天下午遭強烈颶風侵襲，造成至少5人死亡、100多人受傷，多棟草屋、木屋以及大面積農田受損。

印度西孟加拉省（West Bengal）雅北古利鎮（Jalpaiguri）昨天下午3時30分左右遭颶風侵襲，持續10分鐘之久。根據社群網站流傳的影片，強風刮過農田，掀起黑色塵霧，許多樹葉及木板在空中盤旋。

離孟加拉、尼泊爾、不丹都不遠的雅北古利鎮距省會加爾各達（Kolkata）大約600公里，西孟加拉省省長班納吉（Mamata Banerjee）昨晚搭機前往視察時證實，有5人死亡、100多人受傷，樹木遭連根拔起，電線桿也被吹倒。

地方官員表示，大面積農田被破壞，農作物損失仍在估算中。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台X發文，對人命的損失表示哀悼，並稱已指示官員儘速為災民提供必要協助。（編輯：郭中翰）1130401

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