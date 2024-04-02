中網民貼空拍日艦出雲號 日官方不排除影像加工

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（中央社東京2日綜合外電報導）日前中國有網友上傳無人機低空俯拍橫須賀港內出雲號直升機護衛艦影像到社群媒體，標榜「我開飛機降落日本航母」；日本防衛大臣今天表示影片可能是惡意加工、捏造，正在分析。

朝日電視台、日本經濟新聞等媒體報導，防衛大臣木原稔今天也說「將持續與相關單位密切合作，做好萬全的基地戒備」。

中國影音平台Bilibili日前出現疑似「出雲號」停泊橫須賀港內的影片，片長約20秒，拍攝角度是從出雲號正上方俯拍。影片目前已經被移除。

木原指出，相關法令規定未獲管理者允許，無人機禁止在自衛隊基地等地飛行，並強調「平日均嚴格監控」。

每日新聞報導，根據「小型無人機等飛行禁止法」，橫須賀等防衛相關基地禁止無人機飛行。相關飛行必須獲得設施管理者的允許，以及事前通報神奈川縣公安委員會。

出雲號是海上自衛隊現役最大型直升機護衛艦，全長248公尺，配備寬廣飛行甲板可供直升機起降，未來計劃搭載F-35B匿蹤戰機。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1130402