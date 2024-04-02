全日空贊助道奇 日本航空搶下大谷翔平

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（中央社東京2日綜合外電報導）全日空控股公司表示，與球星大谷翔平所屬美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊達成為期數年協議，將成為球團的日本官方航空公司。大谷翔平則和日本航空公司簽下個人贊助協議。

路透社報導，自從民族英雄大谷確定離開效力6年的洛杉磯天使，於去年12月和道奇簽下10年7億美元合約以來，日本就充斥著道奇意象和商品。

不過大谷已經和全日空的競爭對手日本航空公司（JAL）簽訂個人贊助協議，昨天透過預錄影片勉勵日本航空新進員工。

日本最大航空公司全日空指出，於1986年開始洛杉磯直飛航班，現在每天有3班往返於東京機場和加州大都市之間的航班。

根據全日空控股公司（ANA Holdings）聲明，全日空還將與道奇合作，在遺產之夜活動中頌揚日本文化。

大谷去年以44轟奪下大聯盟美國聯盟（American League）全壘打王，並以投手身分取得10勝，第2次獲得美聯年度最有價值球員獎（MVP）。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130402