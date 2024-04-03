港媒：調查顯示東南亞民眾靠向中國

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（中央社記者張謙香港3日電）調查顯示，東南亞民眾首次在支持度上靠向中國，在中國和美國之間，他們更願意與中國站在同一陣線，而非美國。

英文南華早報今天第6版的「東南亞國家」報告刊登了以上民調，相關報告由新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）的研究員主導進行。

據報導，今年頭兩個月，民調就區內重要議題訪問了2000人的看法。

根據調查，在東南亞民眾心中，中國受歡迎的程度大幅上升，50.5%受訪者表示，中國是他們願意站在同一陣線的選擇，而去年只有38.9%受訪者選擇中國

在同一問題上，只有49.5%受訪者選擇美國，遠低於去年的61.1%，反映出美國的受歡迎程度有所下降。

據指出，這是中國首次在這項調查中超越美國，在區內較美國更受歡迎。

報導引述相關研究員表示，東南亞民眾所以出現這種變化，主要是受到美國外交政策的影響，以及「一帶一路」所帶來的利益。

在外交政策上，美國在以哈戰爭中強烈甚至毫不保留地支持以色列的立場，直接令東南亞民眾對美國的信心下跌，覺得它無法緩和或調停事件。

另一名研究員表示，未來數年中國在區內的影響力可能會持續增加。不過，中國在區內受歡迎，並非由其軟實力所致。

相反地，在「做法是否恰當」的問題上，受訪者對中國的信任程度輕微下降，不信任的比率有所上升；大多數受訪者表示，他們最不信任中國之處，是憂慮中國會利用其軍事和經濟優勢威脅東南亞國家的主權地位。（編輯：周慧盈）1130403