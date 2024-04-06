更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

又是波音 西南航空班機發動機起火中止起飛

2024/4/6 12:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國西南航空一架從德州飛往拉斯維加斯的波音737（Boeing 737）飛機昨天在起飛時因發動機著火而被迫中止。這是波音飛機近期一連串問題的最新一例。

西南航空公司（Southwest Airlines）今天透過電子郵件告訴法新社，在機艙人員收到這架737-800型飛機「可能有發動機問題」的指示後，西南航空1928號班機「安全中止起飛滾行」。

德州勒波克（Lubbock）消防局表示，無人在這起事件中受傷。消防局在社群媒體發文說，這架飛機的「一具發動機起火」。

波音已面臨一連串問題，如今又添一件。今年一月，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9型飛機的艙門在飛行途中脫落，波音近期才剛宣布大規模人事異動。

這起發動機起火事件也是西南航空班機不到兩週內第2次出問題。

西南航空一架班機今年3月23日因據報危險地過於接近管制塔台，被迫從紐約機場轉往巴爾的摩－華盛頓國際機場（Baltimore-Washington International Airport）。

西南航空在寫給法新社的聲明中說，這架波音737飛機是因「遇到亂流和紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）能見度低」而轉往巴爾的摩。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130406

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.29