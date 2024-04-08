波音737又出包 美國西南航空班機引擎整流罩掉落[影]

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影片來源：CNN

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國西南航空1架波音737-800客機今天從科羅拉多州丹佛市起飛時發生引擎整流罩掉落意外，所幸發現後安全飛返丹佛。這為波音近期層出不窮的安全事件再添一筆不良紀錄。

法新社報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示，原定飛往德州休士頓（Houston）的西南航空（Southwest Airlines）3695號班機今天上午8時15分（格林威治標準時間14時15分）從丹佛國際機場（Denver International Airport）起飛，此後「機組員通報起飛過程中引擎整流罩掉落，並砸中襟翼」。

這架飛機其後安全飛返丹佛機場，並在降落後被拖曳到登機門。FAA將針對這起事件展開調查。

根據美國有線電視新聞網（CNN）、美國廣播公司（ABC）及其他美國媒體發布、機上乘客拍攝的影片，看似引擎整流罩的一部分垂掛在機外，在風中拍動。

西南航空在提供給CNN的聲明中表示，這架班機上並無人員受傷，對於乘客「行程延誤所造成的不便」，西南航空「致上歉意」，並稱其「將客戶和員工的最大安全列為最優先考量」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，西南航空稱這起事故是「機械問題」，已重新安排機上乘客轉搭其他航班。

波音（Boeing）婉拒就這起事件發表公開評論；西南航空則尚未回覆法新社的置評請求。

波音近幾個月爆發連串安全事件，最嚴重的是1月時美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）1架737 Max 9飛機在飛行途中艙門掉落，差點釀成災難。3月又有1架波音777飛機從舊金山國際機場起飛後不久，因輪胎掉落而緊急降落機場的停車場。

由於波音供應商勢必銳航空系統公司（Spirit Aerosystems）的一些零件屢屢出包，德州檢察長3月已對這間公司展開調查。勢必銳替波音737等機型製造機身和其他大型零件。（譯者：張正芊/核稿：施施）1130408