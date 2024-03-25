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安全事故頻傳 波音宣布執行長年底離職

2024/3/25 22:47
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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國飛機製造業巨頭波音公司（Boeing）今天宣布，執行長凱爾洪（Dave Calhoun）將在今年底離職。波音近期發生一連串安全事故和製造問題後，正受到更嚴格的檢視。

法新社報導，波音最近出包案例，包括今年1月發生一起差點釀成災難的事故。當時阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9客機的內嵌式艙門在飛行途中脫落，被迫在機艙開大洞之下迫降，所幸無人嚴重受傷。

凱爾洪在寫給員工的信中表示：「全世界都在盯著我們。我知道我們將挺過這段時期、成為一家更好的公司。」信中還提到，波音的「一切工作要以安全和品質至上」。

美國聯邦航空總署（FAA）2月限時波音90天提出解決品管問題的計畫，並稱波音必須「致力於真正且深刻的改進」。

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除了阿拉斯加航空的事件外，波音也因其他幾起危險狀況而遭受質疑。包括1月一架波音747客機從佛羅里達州起飛後不久發動機起火，以及本月初一架波音777噴射客機從舊金山起飛後不久，因一個輪胎掉脫而緊急降落，輪胎還墜入機場停車場砸壞數輛車。

凱爾洪在員工信中表示：「阿拉斯加航空1282號航班的事故，對波音來說是個分水嶺。我們必須帶著謙遜，並以完全透明的方式，來持續回應這起事件。」（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1130325

#FAA
#波音
#凱爾洪
#法新社
#美國聯邦航空總署
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