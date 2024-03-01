波音為近200件出口違規 付16億與美國務院和解

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國務院今天表示，波音公司（Boeing）同意支付5100萬美元（約新台幣16.24億元），就未經授權向中國提供技術數據等近200件出口違規行為，與國務院達成和解。

美國國務院在聲明中表示，波音這家美國航太公司的違規出口行為可追溯到多年前，且全都是自願披露。

波音被列舉的違規行為包括，在未經授權的情況下出口國防物品，以及向外籍員工和承包商提供技術數據等，給中國「未經授權的技術數據」也在其中。

國務院表示，根據和解條件，「波音需支付5100萬美元的民事罰款」，還表示其中2400萬美元（約新台幣7.64億元）的罰款暫緩，以便讓波音加強符合規範的計畫。

此外，波音必須聘請一名「外部法令遵循人員」至少兩年，並同意對其計畫至少進行兩次外部審查。

波音發言人告訴法新社：「我們致力履行貿易管制責任，並期待根據今天宣布的協議，與國務院配合執行。」

發言人補充道，這199件違規行為的大部分，「發生在我們自2020年以來，對合乎貿易管制規範的計畫做出重大改進之前」。

「我們致力持續改進，而反映這項協議的承諾，將幫助我們實現這樣的目標。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130301