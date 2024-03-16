波音飛機在美又傳狀況 降落發現外部鑲板少一塊

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（中央社俄勒岡州波特蘭15日綜合外電報導）美國有關人員說，一架波音（Boeing）737-800型客機今天從加州舊金山飛抵俄勒岡州南部目的地後，檢查發現機身外部鑲板少了一塊；波音飛機近期一連串事件再添一筆。

美聯社報導，根據航班追蹤網站FlightAware，聯合航空（United Airlines）編號433班機上午10時20分離開舊金山，將近中午時分降落俄勒岡州麥德福（Medford）國際機場。

機場主管朱德（Amber Judd）表示，這架客機安全降落，沒有發生事故，飛行後檢查發現外部鑲板少一塊。朱德說，機場當時暫停運作以檢查跑道和機場，但沒有找到碎片，她認為當時注意到鑲板不見的人，是在下一趟飛行前做例行檢查的聯航地勤人員或機師。

聯航發言人透過電子郵件表示，這架客機搭載139名乘客和6名機組人員，由於飛行期間沒有飛機受損跡象，因此沒有宣布緊急降落。

聯航發言人說：「飛機停在登機門後，發現少了一塊外部鑲板。」發言人還說：「我們將徹底檢查飛機，並執行所有必要維修後才讓它恢復服務。我們也將展開調查以進一步了解這起受損事件如何發生。」

聯航表示，遺失的鑲板位置在飛機底部機翼與機身相接處，緊鄰起落架。

波音也透過電郵表示，關於聯航機隊和運作事宜，將由聯航說明；訊息中附上有關這架客機的資訊連結，據說機齡超過25年。

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今年1月，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架從波特蘭（Portland）起飛的波音737 MAX 9客機的內嵌式艙門（plug door）在飛行途中掉落，機身出現一個大洞，迫使客機緊急降落，但機上人員平安無事。美國司法部已就此事展開刑事調查。

本月6日，阿拉斯加航空一架飛往鳳凰城（Phoenix）的波音737-800型客機座艙內偵測到煙霧，迫使機師返回波特蘭機場。波特蘭港務局（Port of Portland）官員表示，乘客和機組人員注意到煙霧，飛機後來安全降落；有7名乘客和機組人員要求醫療評估，但沒人送醫治療。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130316