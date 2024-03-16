夢幻客機急墜案後 波音促營運商檢查駕駛艙開關

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（中央社紐約15日綜合外電報導）南美航空集團（LATAM）一架飛紐西蘭班機在飛行途中劇烈下墜，造成50名乘客受傷後，波音今天向營運787夢幻客機機型的航空公司示警，請他們檢查駕駛艙的特定開關。

法新社報導，美國航空業巨擘波音（Boeing）在聲明中說：「針對LA800航班的調查正在進行中，我們將聽從調查當局可能發布的任何調查結果。」

波音表示：「我們已採取預防措施，提醒787客機營運商注意2017年發布的服務公告，內容提及檢查與維修駕駛艙座椅開關的指示。我們建議營運商趁著下次維修機會時進行檢查。」

波音經常向客戶發送關於波音飛機的建議，但這一次涉及特別危險的事件。

這架智利南美航空集團班機11日從澳洲雪梨飛往紐西蘭奧克蘭時，飛機突然往地面俯衝，把沒有繫好安全帶的乘客甩飛座椅外，導致他們撞到機艙天花板。這起事件造成50人受傷，其中有13人送醫。

南美航空集團12日將這起事件歸因「技術事件」，但未具體說明。然而，「華爾街日報」今天引述美國業界消息人士說法報導，這起事件是一名機組人員的魯莽行為造成。

華爾街日報指出，一名空服員送餐時不小心按到機師座椅的一個開關，啟動機動功能將機師推向操縱裝置，並把飛機機頭往下推。

華爾街日報說，這個開關通常是被覆蓋住的，機師坐在座椅上時不應使用。

波音未將上述公告與急墜事件做連結，不過美國聯邦航空總署（FAA）表示，波音是為「因應LATAM編號800班機事件」而發布這項備忘錄，航空總署正在召集專家小組檢視波音向航空公司發出的訊息。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130316