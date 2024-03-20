波音頻傳狀況 空巴執行長：破壞航太產業形象

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（中央社巴黎19日綜合外電報導）歐洲飛機製造商空中巴士不但沒有因為美國競爭對手波音近來頻傳技術問題而幸災樂禍，執行長佛喜今天還表示，波音頻出狀況重挫了整個航太業的形象。

路透社報導，當被問及波音（Boeing）的各項技術問題時，空中巴士（Airbus）執行長佛喜（Guillaume Faury）在德國柏林舉行的「歐洲2024」（Europe 2024）會議表示：「我競爭對手的種種問題讓我很不高興。這對這個產業整體來說並非好事。」

他說：「我們所處的產業，品質和安全是第一要務。」

今年1月，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9客機發生內嵌式艙門半空脫落事件。

本月稍早，南美航空集團（LATAM Airlines）營運的一架波音787夢幻客機突然半空急墜，造成50多人受傷。事發後，波音通知各航空公司檢查旗下787夢幻客機駕駛艙的特定開關。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）在柏林的同一場活動中說，空巴目前狀況比波音要好。他說：「跟波音相比，我比較喜歡空巴的狀況。」

針對波音頻傳狀況，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在華府一年一度的What's Next峰會中告訴美國新聞網站Axios說，「波音品管確實令人關切」，但說自己仍毫不介意在波音客機上坐靠窗座位。

布塔朱吉除了試圖向美國大眾保證，在拜登政府把關下，搭飛機跟過去一樣安全，也在示意說，將會要求波音遵守嚴格的安全標準。

布塔朱吉點出，美國聯邦航空總署（FAA）近來的一項決策，將要求波音「在證明他們安全標準有所提升」之前，不得增加產量。

當被問及，波音飛機近來一連串事件都鬧得沸沸揚揚，是因為媒體突然之間緊咬每個議題不放，還是因為確實有系統性的問題，布塔朱吉回說「兩者都有那麼一點」。

他說：「我每次踏上飛機，都很清楚自己從事的是美國最最安全的運輸模式。我也知道有人不辭辛勞地維持飛行安全。這就是我們對波音逼很緊的部分原因。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130320