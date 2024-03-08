美波音客機剛起飛就掉輪胎 數輛車受損無人傷

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國聯合航空公司（United Airlines）一架原定從舊金山飛往日本大阪的波音（Boeing）777噴射客機今天起飛不久後，因輪胎脫落掉到機場停車場而緊急降落。

網路上的影片顯示，這架飛機從舊金山國際機場起飛數秒後，輪胎就脫落。

當地媒體KRON4報導，輪胎彈到機場員工專用停車場，機場人員說，有數輛車受損。

聯合航空表示，機上有249名乘客。機場發言人亞可（Doug Yakel）說，此事未造成任何人受傷。

波音公司正面臨一連串品質管控問題，最近的驚險事件發生在今年1月，當時阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 Max 9飛機的艙門在飛行途中掉落。這起事件未造成任何人重傷，但所有波音737 Max 9飛機事後緊急停飛了19天。

法新社報導，聯合航空表示，今天這架波音777客機的兩個主要起落架各有6個輪子，若其中一些脫落或受損，飛機仍可安全降落。

這架飛機後來安全轉降洛杉磯，乘客將於今天稍晚再次啟程。

美聯社報導，航空專家說，飛機掉輪胎的狀況很少見，但不代表有嚴重的安全問題。

曾任達美航空公司（Delta Air Lines）首席機師的普萊斯（Alan Price）說：「在航空業，如果能避免，我們絕對不希望出現單點故障，這就是一個很好的例子。」他還說：「其餘輪胎完全可以承受負載。」

他認為，鬆脫的輪胎通常是維修問題，不是製造商的問題。

退休機師、南加州大學（University of Southern California）航空安全教授柯克斯（John Cox）也同意這個看法，他說：「我不認為這對波音會有任何影響，因為更換輪胎的是聯合航空維修團隊。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130308