韓國會選舉事前投票率創高 難判兩大黨誰更有利

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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）韓國10日將舉行國會選舉，5、6日提供正式投票日當天無法投票的選民事前投票，投票率31.28%，創下歷屆國會選舉新高；但專家認為，事前投票率與朝野兩黨何者有利無關。

據韓國中央選舉管理委員會統計，至今天傍晚6時事前投票截止，本屆國會選舉投票率已達到31.28%，較上屆國會選舉事前投票率高出4.59個百分點；較首次導入事前投票制的2016年國會選舉高出19.09個百分點。

但與2年前總統大選相比，這次事前投票率則下降5.65個百分點。

韓國中選會表示，歷屆選舉事前投票率逐年上升，代表選民認為自己一票確實具有影響力，更願意出門投票，「也有可能因強化事前投票信賴度所採取透明公開措施，讓事前投票率提升」。

過去當事前投票率創新高時，朝野兩大黨都會覺得對己方有利，但實際結果顯示，事前投票率高低與結果並沒有絕對的關係。

民調機構韓國蓋洛普調查研究所理事許珍宰日前在記者會指出，事前投票率高一大原因在於民眾已經習慣這項制度，加上韓國現在並不限制只能在戶籍地投票，過去因為在首爾工作、上學，選擇不返鄉投票的年輕選民參與度更高，預期整體投票率不太可能低於55%。

據統計，2000年以後舉行的國會選舉，除2008年第18屆選舉投票率為46.1%外，其他整體投票率都在54.2%至66.2%之間。

許珍宰也分析，若保守、進步兩大派系選情差距大，選民可能因為預期會輸而放棄去投票，使投票率低迷，但若是勢均力敵，反而可能拉升投票率。（編輯：陳惠珍）1130406