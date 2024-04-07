第凡內早餐小說封面鑲上千顆鑽石 價值近5千萬

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（中央社紐約6日綜合外電報導）為紀念美國知名作家卡波特（Truman Capote）100歲冥誕，紐約書展展出一本鑲鑽版的「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany's），售價150萬美元（約新台幣4848萬元）。

法新社報導，目前在紐約國際古董書展（New York International Antiquarian Book Fair）展出的這本「第凡內早餐」小說，舉世無雙，不僅有作者卡波特簽名，封面還以近30克拉鑽石和1顆藍寶石裝飾。

英國珠寶商Bentley & Skinner與美國豪華書商Lux Mentis攜手，花了3年時間打造出這本書，成品於這場在曼哈頓（Manhattan）市中心的書展展至7日。

這本書的封面以1000多顆鑽石，排出曼哈頓著名的網格狀街道系統。

而藍寶石的位置就在第五大道和57街轉角處，即珠寶公司蒂芙尼（Tiffany）旗艦店的所在地。這間旗艦店於2023年4月重新開幕，由法國奢華品牌LVMH擁有。

蒂芙尼自1940年代以來就是紐約奢華指標，並靠著以「第凡內早餐」小說改編、奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）主演的同名電影奠定不朽地位。

操刀製作「第凡內早餐」鑲鑽版小說的英國藝術家霍蘭德（Kate Holland）說，卡波特1958年出版的這個中篇小說是「給紐約的愛情故事」。

霍蘭德承認「第凡內早餐」鑲鑽版小說的150萬美元售價「讓人不自在」，並認為這本書陳列出來會比「擺放在書架的盒子裡」要好。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130407