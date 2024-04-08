通膨高漲 美國牛仔褲製造商關閉波蘭工廠

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（中央社記者彭維楀華沙7日專電）以生產Levi's品牌牛仔褲聞名的利惠公司（Levi Strauss & Co.）宣布將在11月關閉波蘭中部普沃茨克市（Plock）的服裝工廠，該工廠已運營近30年，預計將有650名員工因此失業。

根據波蘭筆記報導，總部位於加州舊金山的利惠公司表示，關閉工廠的原因是越來越難找到合格的員工，以及生產成本的上升，尤其是受到能源價格上漲、波蘭貨幣兌美元走軟等高通膨因素的影響。

商業日報（Puls Biznesu）報導，利惠公司在一份新聞稿中表示，鑑於高通膨和不斷增加的能源成本，公司在整個供應鏈中努力確保靈活性，儘管在截至2022年11月的財政年度，普沃茨克工廠的產量增加20%，但同期的生產成本則是增加25%。主要是由於能源和天然氣成本上漲，以及波蘭貨幣兌美元疲軟導致生產材料成本升高。

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近年來，波蘭的通貨膨脹率異常高，在2023年2月達到18.4%的高峰。波蘭的實際工資在今年1月，也呈現16年來最快速的成長。

普沃茨克市市長諾瓦科夫斯基（Andrzej Nowakowski）表示，他已被告知，高勞動力成本和高能源成本，使得普沃茨克的生產成本上比亞洲國家昂貴得多。同時他也承諾支援失業的650人，讓該市的所有機構，協助支援支配這些失業的員工，他們也將尋找一家新公司來取代Levi Strauss的工廠。（編輯：高照芬）1130408