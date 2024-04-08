巴拿馬文件揭露富豪藏錢 曝光8年後將開始審判

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（中央社巴拿馬市7日綜合外電報導）「巴拿馬文件」（Panama Papers）揭露世界上有多少富人將資產藏匿在海外公司，27人今天將因與相關洗錢罪名受審。

2016年這起洩密案震驚各國政府，曝光許多知名人士，在全球各地掀起眾多調查，並重創巴拿馬作為境外金融中心的聲譽。

即將在巴拿馬刑事法院接受審判的被告包括莫薩克（Jurgen Mossack）和馮賽卡（Ramon Fonseca Mora），他們是涉及「巴拿馬文件」醜聞、現已解散的莫薩克馮賽卡法律事務所（Mossack-Fonseca firm）合夥人。

莫薩克馮賽卡法律事務所洩露的1150萬份文件，牽扯到億萬富翁、政治家甚至體育明星等有影響力的人物。

冰島總理甘勞格森（Sigmundur David Gunnlaugsson）在其家人擁有境外帳戶的消息被曝光後被迫辭職，時任巴基斯坦總理納瓦茲．夏立夫〈Nawaz Sharif）則因受到文件牽連而被終身取消任職資格。

其他受牽連的人包括英國前首相卡麥隆（David Cameron）、足球明星梅西（Lionel Messi）、阿根廷時任總統馬克里（Mauricio Macri）、西班牙電影製片人阿莫多瓦（Pedro Almodovar）等。

這些文件被洩漏給德國報紙「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung），該報又與國際調查記者同盟（International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）分享了這些文件。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130408