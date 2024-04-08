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俄國烏拉和西伯利亞西部大河暴漲 淹逾萬間房屋

2024/4/8 21:51
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（中央社8日綜合外電報導）俄羅斯邊境城市奧爾斯克（Orsk）日前因烏拉河暴漲，一座水壩潰堤引發洪災，俄國當局今天表示，在烏拉（Urals）、窩瓦（Volga）地區以及西伯利亞西部，有超過萬間房屋遭洪水淹沒。

法新社報導，在受到河水暴漲侵襲的城市中，救難人員正在疏散民眾。

俄羅斯緊急事務部在社群媒體平台發文說：「在西伯利亞地區、窩瓦地區（Volga area）的普里沃爾日耶（Privolzhye）以及中部若干聯邦行政區，預估氣溫升高將加速積雪融化，導致河水氾濫。已有超過1萬400間住宅遭淹沒。」

在奧爾斯克市水壩潰堤淹沒當地許多地區後，俄國昨天宣布，該市所在的奧倫堡州（Orenburg）進入聯邦緊急狀態，在首府奧倫堡市，烏拉河水位已達危險高度。

俄國聯邦水文氣象和環境監測局（Rosgidromet）預估，奧倫堡市的洪水將在10日達到高峰，市內數個行政區預料都將受到影響。

俄國相關部門警告，西伯利亞秋門（Tyumen）和庫爾干（Kurgan）地區的河流水位「勢必」持續升高，並預估大河托波爾河（Tobol River）的水位也將升高。

另據路透社報導，緊急事務部指出，積雪迅速融化後，歐洲部分大河暴漲，烏拉山（Ural Mountains）河流的水位驟升至歷史新高。

烏拉河是歐洲第3長河，發源於烏拉山，注入裏海。這條河5日由於融冰，短短幾小時內水位升高幾公尺，致使莫斯科以東1800公里處的奧爾斯克水壩潰堤。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1130408

#西伯利亞
#俄羅斯
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