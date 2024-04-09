變性威脅人類尊嚴 教廷新文件闡立場

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（中央社羅馬8日綜合外電報導）梵蒂岡在今天發布的一份文件裡不接受性別轉換的觀念，宣告變性是人類莊嚴的潛在威脅。這是天主教會到目前對各類他們視為不道德行為最重的批判之一。

華爾街日報認為，這20頁名為「莊嚴無盡」（Infinite Dignity）的宣言，代表在保守與革新派天主教徒間兩極化加劇之際，天主教會力求闡明他們在道德議題上的立場。

這份新宣言也觸及教宗方濟各（Francis）屢次譴責的代孕行為，呼籲國際社會應在全球禁止代孕。

方濟各在位期間，天主教會已更包容男女同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒（性別認同疑惑）等LGBTQ+ 族群，包含近期撤除神職人員對同性伴侶祝福的禁令。撤除禁令引發美國、非洲和各地保守派主教們群情激憤。

這份新宣言重申教廷觀點，即性別認同不能悖離出生時性別，男女兩性間的互補是人類生命的根本。這顯示即便是方濟各治下的天主教會，寬容度仍非包山包海。

在教廷信仰教義部所頒的這份宣言裡，天主教會對變性手術有近乎直白的拒絕，認變性手術損害人類尊嚴程度，與墮胎和安樂死相近。

宣言形容人的身體髮膚為上帝的恩賜，「通常情況下，任何變性手術都可能威脅到個人從受孕剎那起被賦予的獨特尊嚴」，認為只有為解決出生時發現生殖器官異常的醫療程序方可例外。

革新派教徒對這份性別認同宣言失望但不意外。牧養同志天主教徒的新路事工（New Ways Ministry）組織執行長狄伯納多（Francis DeBernardo）認為，宣言為維護和捍衛人類尊嚴的努力，因對跨性者、非二元性別者的實際生活嚴重缺乏認識而削弱。

華爾街日報指出，這份談人類尊嚴的宣言已醞釀5年，形容性別流動意識「極其危險」，批評為是一種「意識形態殖民」。宣言譴責模糊男女兩性差異的企圖，認為這符合「人類自古就想扮上帝的誘惑」。

教廷信仰教義部部長費南德茲（Victor Manuel Fernandez）主教表示，這種試圖消除男女兩性差異想法，對人類尊嚴是傷害而非強化。

然而宣言同時也譴責針對同性戀者的各種懲罰、侵犯和施暴，認為這同樣違反人類尊嚴。費南德茲說，他對不認同此觀點的天主教徒感到沮喪。

費南德茲去年夏天接掌教廷信仰教義部以來發表多項聲明，提倡教宗方濟各對LGBTQ+ 族群相對寬和的態度，但並未正式修改教義。

教廷去年9月一改原本立場，表示跨性別者可受洗成為天主教徒，並可擔任教父、教母，還表示同志伴侶的孩子都可受洗，包括代理孕母所生。

去年12月教廷發布神職人員指南，允許自行決定是否祝福同性伴侶，但強調不應暗示此類儀式等同異性婚姻。當時各地保守派主教痛批這項指南，認違反教義並言明予以無視。（譯者：陳亦偉）1130409