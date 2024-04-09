緬甸內部衝突升溫 泰國重申中立並成立工作小組

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（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）緬甸軍政府和地方武裝勢力衝突近日升溫，和緬甸接壤的泰國首當其衝。泰國總理賽塔今天重申泰國的中立立場，並舉行緊急會議，決議成立工作小組，以應對和緬甸相關的各種情勢。

緬甸自2021年軍方政變以來，軍政府和革命軍及各地武裝勢力衝突不斷，近幾個月來衝突升級，泰國達府（Tak）美索（Mea Sot）地區隔鄰的緬甸克倫邦苗瓦迪（Myawaddy ）地區近日傳出被地方武裝勢力占據。泰媒報導，一架來自緬甸的飛機7日晚間降落美索機場，要載運從苗瓦迪逃出來的緬甸官員和家屬回到緬甸。

泰國外交部昨天證實，緬甸駐泰大使館6日緊急請求泰國政府讓緬甸在7、8和9日派出3架次特別班機來回仰光和美索，以載運人員和物資。7日有一架班機從緬甸抵達美索後又飛回緬甸，緬甸後來取消8日和9日的班機。

賽塔（Srettha Thavisin）今天召集外交部長、國家安全會議（National Security Council）資深官員及各軍種司令舉行緊急會議，討論如何應對緬甸情勢。

賽塔會後在社群媒體X推文指出，緬甸情勢對泰國來說至關重要，緬甸和平和穩定對泰緬兩國的人民都有利，他今天召集會議討論緬甸情勢，泰國已經準備好和各方合作，盡快促進緬甸的和平，同時向有需要民眾提供人道援助。

賽塔指出，泰國政府將成立一個應對緬甸情勢的工作小組，由外交部主責，應對可能發生的政治、社會和經濟議題。

此外，泰國總理府發布新聞稿指出，賽塔今天出席國防研究學院（National Defence Studies Institute）一場活動時表示，泰國重申對緬甸情勢保持中立的立場，不會干預緬甸國內事務。

賽塔表示，泰緬邊境接壤長達2000公里，如果緬甸情勢改善，泰國才會受惠，泰國會根據東南亞國家協會（ASEAN）對緬甸情勢的共識，向各方提供人道援助。（編輯：陳惠珍）1130409