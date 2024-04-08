泰總理：緬甸軍政府正在變弱 現在是談判好時機

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（中央社泰國蘇梅島8日綜合外電報導）泰國總理賽塔昨天接受路透社訪問時表示，2021年發動政變取得政權的緬甸軍政府勢力正在減弱，因此現在是在緬甸推動談判的好時機。

緬甸軍政府正遭受反叛勢力在多條戰線打擊而痛苦不堪，受民主派平行政府支持的反軍政府結盟團體已奪下數個軍事哨站和市鎮，包括這週末在靠近泰國邊界的一個重要市鎮奪下部分地區。

賽塔（Srettha Thavisin）在泰國度假勝地蘇梅島（Samui）受訪時說：「（緬甸）目前政權正開始失去一些力量。但即使他們正在退敗，他們仍然掌握權力，他們還有武器。」

不過賽塔進一步表示：「現在也許是（與他們）主動接觸並達成一份協議的好時機。」

自從賽塔去年8月上台以來，泰國便不斷尋求在多方面參與緬甸事務，包括根據一項人道倡議計畫遞送援助物資到緬甸，盼為交戰陣營間展開談判鋪路。

泰國國會3月還就緬甸政治情勢主辦一場研討會，有幾名緬甸反對派人士在軍政府反對下出席。

賽塔受訪時表示，緬甸對泰國非常重要，他和其他一些泰國官員持續在緬甸各利害關係方及美中等國際夥伴間穿梭對話。

他說：「如果緬甸能夠統一、和平與繁榮，最大受益國是泰國。」

泰國總理府發言人柴伊（Chai Watcharong）今天在媒體詢問有關緬甸情勢的問題後發布聲明表示，泰國政府不會在國際衝突中選邊站，其政策是和平解決衝突。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130408