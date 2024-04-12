美示警 俄駭客藉微軟電郵竊官員與科技巨擘間通信

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國國土安全部旗下「網路安全和基礎設施安全局」今天發布的緊急命令顯示，俄羅斯政府支持的駭客利用對微軟電子郵件系統的存取權限，竊取官員和科技巨擘間的通信內容。

在日期登記4月2日的命令中，網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA）示警，駭客利用電郵共享的身分驗證細部資訊，試著闖入微軟（Microsoft）客戶系統，當中包括數量不詳的政府機構系統。

在此之前，微軟3月時宣稱仍在與入侵者對抗，並將入侵者稱為「午夜暴雪」（Midnight Blizzard）。

此為整個網路安全產業敲響警鐘，就在上週，美國網路安全審查委員會（U.S. Cyber Safety Review Board）發布了一份報告，稱另一次歸咎中國的駭客攻擊是可以預防的，並指責微軟的網路安全有缺失、刻意保持不透明。

CISA拒絕透露可能受影響的政府機構名稱。微軟在電郵中表示，他們「正與客戶合作，以協助調查並降低此事帶來的影響，包括與CISA合作，制訂緊急命令為政府機關提供諮詢指導」。

CISA警告，駭客也可能攻擊非政府組織。

CISA說，「其他組織也可能受到微軟公司電郵外洩的影響」，鼓勵用戶聯絡微軟，以獲取更多詳細資訊。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130412