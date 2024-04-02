回應駭客事件 中國國安部中英雙語發文反擊

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（中央社台北2日電）中國國家安全部今天以中英雙語發文反擊美、英日前聯手制裁中國駭客一事，敦促立即停止對中國的污衊抹黑和網路攻擊，並稱駭客一事為假消息，中國才是全球網攻的最大受害者。

中國國安部微信公眾號以中英雙語發文「立即停止對中國的污衊抹黑和網路攻擊！」稱，一段時間以來，美國出於地緣政治目的鼓動其主導的世界最大情報組織「五眼聯盟」編湊散佈各種「中國駭客威脅」的虛假訊息。

中國國安部表示，美、英政府近日合謀誣陷所謂「與中國政府有關聯」的駭客組織對其實施網路攻擊，並發起無理單邊制裁，這是典型的「賊喊捉賊」式污衊抹黑。中方對此強烈不滿，堅決反對，敦促相關方面立即停止。

中國國安部還稱近年由美、英主導實施的網路攻擊、秘密監聽活動不計其數，任務分工明確、技術生態完整、組織架構嚴密。

中國國安部表示，「事實上，中國才是全球網絡攻擊的最大受害者」，文章也整理了數起近年中國受到境外網路攻擊的事件，並稱在中國遭受境外攻擊來源排名中，美國一直「獨占鰲頭」。

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國安部指出，中國一直以實際行動加大依法管理網路力度，不斷築牢國家網路安全屏障。國家安全機關將依法嚴厲打擊境外勢力對中國網路攻擊、數據竊密以及危害關鍵信息基礎設施和重要信息系統安全的違法犯罪活動。

美、英兩國3月25日以從事惡意網路活動為由，制裁與中國官方有關的2名個人及1個實體，美國同時起訴7名參與駭客組織的中國人；紐西蘭隔日指控獲「國家支持」的中國駭客於2021年發動「惡意」網攻，滲透紐國政府敏感電腦系統。（編輯：廖文綺/周慧盈）1130402