融冰引洪氾 俄國奧倫堡市促萬人撤離

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（中央社俄羅斯奧倫堡12日綜合外電報導）俄羅斯奧倫堡（Orenburg）市當局表示，由於融雪引發的歷史性洪患導致主要河川潰堤，水位迅速上升，今天呼籲1萬3000多居民立即疏散，當中超過1/4是孩童。

路透社報導，俄羅斯另一個地區庫爾干（Kurgan）的水位也急遽攀升，鄰國哈薩克當局說，氣溫迅速上升導致厚重的冰雪融化，目前已有10萬人疏散。

融冰引發的洪水導致流經哈薩克、注入裏海的烏拉河（Ural）等主要河川氾濫，迫使俄羅斯的烏拉山（Ural Mountains）、西伯利亞（Siberia）地區及哈薩克超過12萬人撤離家園。

地方當局呼籲奧倫堡部分地區進行大規模疏散。奧倫堡位於莫斯科以東約1200公里，人口約50萬出頭。

奧倫堡市長薩爾明（Sergei Salmin）在通訊軟體Telegram上說：「奧倫堡有警報響起。這不是演習。大規模疏散正進行！」

俄羅斯的新聞機構隨後引述奧倫堡官員說法報導，奧倫堡已有超過1萬3000名居民疏散，其中超過1/4是兒童。

報導引述市長薩爾明說，居民正在協助建造堤防，以防高樓公寓大廈被淹。載著泥土的砂石車已被派往有災情之虞的地區。

緊急救援人員說，烏拉河水位比他們認為的危險水位還高出逾2公尺。洪水淹到奧倫堡市內一些平房的窗戶，狗兒們都趴在屋頂避難。薩爾明呼籲居民收拾好文件、藥品與必需品棄屋撤離。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1130413