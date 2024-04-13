史上最大尾外諜 美前外交官判刑15年

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）前美國駐玻利維亞大使羅查坦承擔任古巴間諜數十年，今天被判刑15年。美國司法部先前表示，本案是對美國政府歷時最長且涉案層級最高的一次間諜滲透。

路透社報導，羅查（Victor Manuel Rocha）曾在2000年至2002年擔任美國駐玻利維亞大使，他去年12月認罪兩項起訴，其中包括非法充當外國政府代理人。

美國檢方表示，現年73歲的羅查40多年來秘密支持古巴執政的共產黨，並協助古巴蒐集對付華府的情報，包括他在國務院任職的20年。

美國司法部的高級國家安全官員紐曼（David Newman）在邁阿密的記者會上說：「今天的認罪，讓羅查40多年來的背叛與欺騙畫上句點。」

「羅查一生大部分時間都生活在謊言之中。」

根據一份提交邁阿密聯邦法院的刑事起訴書指出，羅查承認自己為古巴工作數十年，並在2022年和2023年向一名扮成古巴對外情報部門的代表，在一系列會議中吹噓自己有能力不被發現，但這名代表其實是聯邦調查局（FBI）的臥底探員。

根據起訴書，羅查告訴臥底探員「我們所做的是…很大的事業，遠比所想的要大得多。」

羅查的律師沒有答覆路透社詢問。

羅查同意認罪，認罪協商還包含須交代他與古巴情報部門互動的細節；但美國官員表示，有可能永遠不知道羅查與古巴合作的全貌。

法庭文件顯示，羅查於1981年至2002年任職美國國務院，其間包含1994至1995年擔任白宮國家安全會議成員。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1130413