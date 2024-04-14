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印尼雅萬高鐵車廂因暴雨積水 中國製品質引關注

2024/4/14 17:10
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（中央社記者李宗憲雅加達14日專電）印尼社群媒體近期流傳一段雅萬高鐵車廂走道積水的影片，指出列車在行經萬隆時因暴雨漏水，導致車廂地板上積水。雅萬高鐵營運公司12日表示，當時暴雨伴隨強風，雨水才會進到車廂，並未發生漏水狀況，且5分鐘內就清除積水。

印尼社群媒體流傳一段Whoosh雅萬高鐵行經萬隆（Bandung）的德加魯爾站（Tegalluar）時，走道發生積水的影片，並指出，因下暴雨而發生車廂漏水情形，積水還在地板流來流去，引發許多網友討論。

許多網友諷刺留言表示「中國製造不意外」、「傳統火車比雅萬高鐵更耐風雨」及「快速鐵路，很快壞掉」。

影片在印尼社群受到高度關注，雅萬高鐵回應表示，12日並未發生車廂漏水事故，駁斥該影片是「假新聞」，並解釋「當時列車進水是因為暴雨伴隨強風所致」。

雅萬高鐵也在官方社群發文，表達這起事件是當時正準備發車，因此必須為乘客打開車門，而導致雨水進到車廂內。並補充，工作人員在5分鐘內就清除積水，列車長也立刻對乘客表示歉意。

負責營運雅萬高鐵的「印尼中國高鐵公司」（KCIC）發言人蒙蒂（Emir Monti）也向「點滴網」（Detik）表示，當時德加魯爾站的雨很大，且還伴隨著強風，「因為車門開著，所以大量雨水被灌進車廂內」。

蒙蒂強調，這起事故並未對乘客造成任何影響，列車仍準時出發及到達目的地。

連接印尼首都雅加達和大城萬隆的雅萬高鐵，是中國「一帶一路」倡議的指標工程，原本預計2019年營運，但因COVID-19疫情及土地糾紛等問題不斷延宕，直至2023年10月才通車。（編輯：張芷瑄）1130414

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