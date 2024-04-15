韓政府堅持醫療改革方針 逾千名罷工醫師告當局

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國政府與醫療界就增招醫學生的醫療改革方案僵持不下，2月中罷工至今的1360名住院醫生今天以濫用職權等罪名，控告保健福祉部長曹圭鴻及第2次官（副部長）朴敏守，但政府態度仍不見軟化。

約20名罷工住院醫師今天在大韓醫師協會會館，以「受政策迫害的住院醫師集體控告朴敏守保健福祉部第2次官」為題舉行記者會，主張受到強制復工令侵害，但控告對象除朴敏守外還包括其上司曹圭鴻。

韓聯社引述業界人士報導，1360名罷工住院醫師今天已以郵寄方式向高層公職人員犯罪搜查處提出告訴。他們強調，這次提告與大韓住院醫師協議會無關，而是有意控告朴敏守的住院醫師們自行提出。

前盆唐車（CHA）醫院住院醫師代表鄭根榮（音譯）主張，韓國政府濫用職權，禁止各教學醫院受理反對政策的住院醫師辭呈，並下達復工令，強制年輕醫師進行違反個人意願的勞動，妨害住院醫師選擇留職停薪、離職權，從事其他職業的自由，以及免於受強制勞動等憲法與法律保障的正當權利。

他也批評朴敏守在這次罷工事件發表言論「不停侮辱醫師，詛咒年輕醫師的未來」，並表示在朴敏守被撤換前絕對不會回到醫院工作。

對於先前表態力挺學生的醫學院教授，這些提告的住院醫師也並非完全信賴，「教授們一方面表示理解住院醫師的立場，一方面又要我們回到醫院」，鄭根榮表示，比起醫院團體或教授協議會，他們更支持醫協。他也對大韓醫院協會日前定期大會邀請朴敏守表示不滿，「原本只有1325名住院醫師參與集體控告，因此增至1360人」。

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韓國政府2月公布2025年起每年增招2000名醫學生規劃後，引起醫界不滿，住院醫師大舉請辭罷工，政府下達復工令仍不見顯著效果，各大教學醫院人力短缺問題隨著時間拉長更為惡化。對於持續要求醫界提出統一意見的政府，醫協14日再次表示，所有醫師團體的單一要求就是「就增招政策回到原點重新討論」。

輿論原期待10日國會選舉結束後僵局可能出現突破口，但政府在5天沈默後仍表示立場不變，未見妥協跡象。對於住院醫師今天集體提告行動，保健福祉部官員表示遺憾，「將特定公務員的去留與是否回到醫院連結並不妥當，我們也不希望看到這種事」，並強調所有措施都遵守相關法令進行。（編輯：陳惠珍）1130415