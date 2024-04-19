以色列飛彈攻擊 伊朗中部機場附近傳爆炸聲

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國廣播公司新聞網（ABC News）今天引述美方官員報導，以色列發射飛彈擊中伊朗目標。美國有線電視新聞網（CNN）引述伊朗媒體指伊朗中部的機場附近傳出爆炸。

伊朗13日晚間發射300多枚飛彈、自殺無人機打擊以色列境內目標，報復以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構並炸死伊朗革命衛隊將領。雖然西方呼籲以色列節制，但以色列表示定然對伊朗有所回應。

伊朗法斯通訊社（Fars）報導，伊朗中部伊斯法罕市（Isafahan）的一座機場附近可聽到爆炸。伊朗數個核設施位於伊斯法罕省，其中包括伊朗鈾濃縮計畫的核心納坦茲（Natanz）設施。

法斯通訊社指出，位於伊斯法罕市西北方的加賈沃斯坦（Ghahjaworstan）市也傳出爆炸，包含附近駐有戰機的基地，據傳軍方雷達是對方打擊目標之一；伊朗多個省份的防空系統均啟動運作。

CNN報導，目前飛往德黑蘭、伊斯法罕、希拉茲（Shiraz）市以及飛往伊朗西部、西北和西南部機場的航班均已停飛。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130419