美證實供烏ATACMS遠程飛彈 已投入戰場使用

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統拜登簽署延宕已久的援烏克蘭法案後，美國今天忙著輸送彈藥、武器和其他戰爭補給品給烏克蘭。國務院今天也證實，美國近幾週來悄悄輸送遠程飛彈供烏克蘭對抗俄軍。

法新社報導，經過數月的政治角力，這項總金額950億美元的包裹援助法案最終獲得批准，內容包含610億美元用以援助基輔。烏軍正面臨彈藥短缺和戰場失利窘境。

拜登向媒體表示：「我剛剛把聯邦眾議院本週通過、聯邦參議院昨天通過的國安包裹法案簽署成法。」他還說，他會「確保運輸在接下來幾個小時內立刻展開」。

拜登發言的幾分鐘後，五角大廈宣布一項利用這筆新資金的10億美元援烏包裹計畫，內容包括防空彈藥、砲彈、供精準火箭發射器海馬士（HIMARS）使用的彈藥、反戰車武器及裝甲車。

另一方面，一名不願透露身分的美國官員表示，美國先前悄悄提供烏克蘭的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）遠程飛彈，是拜登3月12日批准規模3億美元援烏軍事包裹計畫的一部分。路透社報導，這名官員不願透露有多少枚飛彈已經派送給烏克蘭。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在記者會上證實，有「數量相當大」的飛彈已輸送給烏克蘭，還說「我們還會輸送更多飛彈」。

他說，烏克蘭已承諾只會在烏國境內使用這些武器，不會在俄羅斯境內。

不願透露身分的官員表示，這批遠程飛彈在本月17日凌晨首度使用，是用來對付距離烏軍前線約165公里、位於克里米亞（Crimea）的一處俄國機場。

這名官員還說，烏克蘭夜裡二度使用這種武器，對付烏國東南部的俄軍。

是否輸送射程達300公里的陸軍戰術飛彈系統給烏克蘭，是拜登政府內部爭辯數個月的話題。中程陸軍戰術飛彈系統去年9月已供應烏克蘭。

五角大廈原本反對長程飛彈的部署，擔心美國彈藥庫存失去這種飛彈，會傷及美國軍備，此外，也有人擔心烏國會用這種飛彈來深入攻擊俄國境內目標。

這名美國官員指出，儘管美國公開及私下告誡俄羅斯不要這麼做，俄國去年12月和今年1月用北韓供應的遠程彈道飛彈來對付烏克蘭，此事導致美國態度改變。

這名官員指出，另一個讓美國改變決定的因素是俄羅斯鎖定烏克蘭至關重要的基礎設施。此人表示：「我們就這些事情警告俄羅斯。他們更新了目標。」

國務院今天證實美國已悄悄將遠程陸軍戰術飛彈系統飛彈輸送給烏克蘭，作為3月援助包裹計畫一環，滿足了基輔當局長久以來的請求。

國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）向媒體表示，「我們一開始並沒有對外宣布，是為了要應烏克蘭要求維持他們的行動安全」，並補充說「這批飛彈本月抵達烏克蘭」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130425