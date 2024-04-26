通膨、利率升 西班牙逾半中小企業借貸需求增

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（中央社記者胡家綺馬德里25日專電）由於通貨膨脹、利率上升，2023年西班牙有將近200萬家中小企業需要融資借貸以維持營運，數量占全體中小企業54.2%。雖然和2022年相比下降2%，但仍比2019年COVID-19疫情爆發前的34.8%增加近20%。

西班牙「國家報」（El País）報導，根據西班牙信用擔保公司聯合會剛出爐的「中小企業融資報告」，2023年西班牙有過半的中小企業需要融資借貸，經濟不穩、利潤下降，是營運艱難的一年。而造成此情況的主要原因，來自通貨膨脹和利率上升。

報告指出，若拿2023年的財務狀況與2022年相比，只有17.8%的中小企業聲稱有成長，32.2%表示持平穩定，38.1%則認為他們的經濟狀況惡化。

此外，中小企業對於短期成長前景並不看好，相較於2022年有41.2%的中小企業預期未來一年的營業額會增加，2023年只有37.8%仍如此認為；認為營業額會減少的比例則從2022年的15.9%上升到2023年的19.2%，其中6%預計營業額將大幅縮減。

不過，該報告對於西班牙中小企業的競爭力表示樂觀。2023年有銷售商品到海外市場的中小企業比例上升到9.7%，比起2019年疫情前的8.5%還高，顯示疫情後出口貿易活動復甦。另有15.8%的中小企業表示，他們在過去一年內有開展創新研發相關活動。

報告分析產業別，融資借貸需求最大的產業是資訊業、旅館和餐飲業、商店、工坊和個人服務業；建築業和商業服務業的融資借貸需求，則低於平均水準。

至於融資借貸目的，67.1%的中小企業將貸款用於營運資金，較2022年的75.9%下降；47.8%的中小企業則進行投資性融資，與2022年的42.8%相比上升。

以創造就業力來看，84.9%的中小企業雇主表示，今年並不打算擴大公司員工人數；僅有10.8%的雇主認為公司將會開放新的職缺。

報告總結，2023年西班牙中小企業的經濟表現不佳，利潤減少；而債務水準雖有適度下降，但是財務費用卻有所上升。整體而言，2023年對各行各業的中小企業和商家來說，仍是辛苦的一年，而展望未來，也尚未能表現樂觀。（編輯：高照芬）1130425