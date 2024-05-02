日圓跳漲 市場猜測日政府本週二度出手干預

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（中央社東京2日綜合外電報導）日圓兌美元匯率今天跳升逾3%，引發市場猜測，在日圓長期走軟之後，日本政府本週第2次出手干預，以支撐日圓。

日圓兌美元在紐約尾盤突然從157.58日圓左右大漲至153.04日圓，今天上午回落至155.79日圓。

日圓兌美元4月29日一度摜破160大關，創34年新低紀錄，隨後迅速回升近3%。

日本政府甚少就進場干預一事直接發表評論，如同29日一樣，政府今天對是否出面購買日圓守口如瓶。

日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人今天表示：「對於我們是否干預外匯市場，目前無可奉告。」

日圓曾被視為避風港，會在全球動盪時期升值，然而近年來，事實證明情況並非如此。自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，日圓匯率已從115日圓兌1美元左右的水準大幅走貶。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「日本財務省透過日銀（日本央行）出手拋售美元，以維持日圓匯率穩定。」

殷尼斯說：「事實上，日本政府正在動用其1.2兆美元的巨額資金，希望從2000年購入的美元中獲利。」

根據彭博對日本央行帳戶的分析顯示，日本政府可能在4月29日動用5.5兆日圓，支撐日圓匯價。

本週之前，日本政府上一次進場干預匯市是在2022年10月，當時日本政府斥資6.3兆日圓（以今天匯率計算約400億美元，約新台幣1.3兆元）進行外匯干預操作。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130502