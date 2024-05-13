韓外長首訪北京 示警韓中經濟競爭日益激烈

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（中央社北京13日綜合外電報導）韓國外交部長趙兌烈（Cho Tae-yul）今天與中國外交部長王毅會談前表示，由於韓國和中國間的技術競爭日益激烈，兩國的經濟關係面臨風險和挑戰。

路透社報導，趙兌烈於今天稍早抵達北京，這是他今年1月上任以來首次訪問中國，也是6年多來首次有韓國外長訪中。

趙兌烈與當地韓國商界領袖會面時表示，曾互惠互利的經濟關係現正面臨日益激烈的競爭。他承諾支持在中國尋求市場機會的商界人士，同時將任何伴隨而來的風險降到最低。

根據路透社看到的文字稿，趙兌烈說道：「韓中之間高度相互依存，是兩國經濟成長和繁榮的推動力，但同時也帶來風險。我們勢必會在很大程度上受這種變化影響。」

「中國經濟正在轉向技術密集型發展，我們雙邊的經濟關係正從過去的互補夥伴轉變成競爭對手。我認為這對我們來說是嚴峻的挑戰。」

趙兌烈今天稍晚與王毅舉行會談，討論即將登場的中日韓峰會等區域及雙邊議題。

根據韓聯社，王毅告訴趙兌烈，中韓關係面臨的波折和考驗明顯增多，應排除外部干擾，攜手推動兩國關係持續健康穩定發展。

趙兌烈則表示，韓中兩國應管控分歧，不能讓分歧上升為衝突，並繼續保持良好合作。

中美競爭加劇之際，由於中國是韓國最大的貿易夥伴，韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）試圖謹慎應對韓中關係。

但與此同時，作為美國堅定的盟友，尹錫悅政府對於台灣海峽的緊張局勢和中國強制遣返脫北者的行動等議題更加直言不諱。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130513