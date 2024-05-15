歐盟最新預測：2024經濟成長1%、通膨降至2.7%

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（中央社記者田習如布魯塞爾15日專電）歐盟發布最新預測將2024年經濟成長上修至1%，歐元區為0.8%；歐盟通膨將從去年6.4%大幅降低至2.7%，歐元區則為2.5%。不過前3大經濟體德國、法國和義大利的成長率都低於歐盟整體。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）經濟事務執行委員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）在今天發布春季經濟預測的記者會上說，歷經了具挑戰性的2023年後，相信歐盟經濟已渡過難關。

執委會去年冬季預測的2024年歐盟經濟成長（GDP）為0.9%，如今小幅上修至1%，2025年為1.6%；歐元區估值則為2024年成長0.8%、明年1.4%。

春季報告指出，歐盟成員國廣泛出現成長，代表從2022年第4季起，受俄羅斯全面侵略烏克蘭戰爭衝擊而拖長的經濟停滯狀況已經結束。

這波成長主要來自民間消費提升，受惠於就業及薪資成長提高了人們的可支配所得；不過民間儲蓄傾向仍多少扼制了消費。相對的，投資的成長則受新建住宅緊縮趨勢影響而放緩。

執委會指出，雖預期全球貿易復甦將支撐歐盟的出口，但出口成長恐因進口增加而大幅抵銷。

報告並預期歐盟調和消費者物價指數（HICP）年增率將從去年的6.4%下降到今年2.7%、明年2.2%；歐元區則從去年5.4%減至今年2.5%、明年2.1%。

歐盟從2022年10月年化通膨率10.6%的高峰下降，主要來自非能源的商品和食品漲價放緩，能源通膨仍微升。

不過簡提洛尼提醒經濟下滑的風險和不確定性仍高，尤其與俄烏戰爭和中東以哈戰爭的情勢密切相關。

針對歐盟3大經濟體，執委會預測，去年陷入經濟衰退的德國2024年將僅成長0.1%，2025年才有1%；法國今年將成長0.7%，明年1.3%；義大利今年成長0.9%，明年1.1%。

至於表現高於歐盟整體的國家，包括西班牙今年經濟成長2.1%、波蘭成長2.8%等，均受惠於消費提升和就業市場強勁。（編輯：馮昭）1130515