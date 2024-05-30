墨西哥選舉前 又有市長候選人造勢遇害身亡

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（中央社墨西哥阿卡普爾科29日綜合外電報導）墨西哥格瑞羅州（Guerrero）州長表示，一名市長候選人今天在競選造勢活動上被槍殺，這是選舉將於週末登場前一系列攻擊事件中的最新一起。

法新社報導，當地媒體發布的一段影片顯示，一名男子接近卡布瑞拉（Alfredo Cabrera）並朝他連開數槍，導致現場民眾陷入混亂和恐慌。

科尤卡德貝尼特斯市（Coyuca de Benitez）反對派聯盟候選人卡布瑞拉慘遭謀殺，格瑞羅州州長薩加多（Evelyn Salgado）譴責這是懦弱的行為。

她在社群媒體平台X上寫道，她已要求州檢察官辦公室「對犯案者實施嚴厲的法律制裁」。

格瑞羅州政府昨天表示，自去年9月以來，至少有22名競選當地公職的人被謀殺。

一些非政府組織報告的數字甚至更高，其中包括Data Civica，該組織統計當地已有約30名政治人物遇害。

當局表示，中部莫瑞洛斯州（Morelos）的一名市長候選人昨天被謀殺，另一名市長候選人在西部哈里斯科州（Jalisco）中槍受傷。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1130530