被嫌「體味重」趕下機 非裔告美國航空種族歧視

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（中央社紐約29日綜合外電報導）1月份在美國鳳凰城被短暫趕下美國航空（American Airlines）飛機的數名非裔乘客，今天控告美航種族歧視。

美聯社報導，其中3人在紐約聯邦法院提起訴訟。他們說，他們被告知離開一架在鳳凰城等待起飛的飛機，看到另外還有5名非裔也被勒令下機。

這些人說，航空公司員工告訴他們，是因為有人抱怨他們的體味，才會要求他們下機，但這些非裔乘客主張，他們之所以遭到針對而被迫下機，顯然純粹因為他們的種族。

根據非營利的美國消費者團體「公眾」（Public Citizen）提出的訴訟，美航當時提出為他們重訂機票，但大約1小時後，發現當晚沒有其他飛往紐約的航班，這些非裔乘客才獲准重新登機。

美航表示正在調查相關指控。

美航聲明指出：「我們非常嚴肅看待歧視指控，希望乘客選擇搭乘美航航班時，能獲得正面的體驗。我們的團隊正在調查此事，因為這些說法並不反映我們的核心價值，也不符合公司貼近顧客的宗旨。」（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1130530