英澳紐星馬亞洲年度軍演 將出動F-35和反潛機

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（中央社新加坡31日綜合外電報導）澳洲、英國、馬來西亞、紐西蘭和新加坡已經同意於今年在區域內舉行更複雜的軍事演習，將會出動無人機、第5代戰鬥機F-35和P-8A反潛機。

路透社報導，就在亞洲軍事演習節奏隨著全球大國之間的緊張關係加快之際，已有53年歷史的「五國防衛協定」（FPDA）成員國國防部長今天在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）國防會議場邊發布這項消息。

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）說：「我們正在增加投入演習的資產，因此在今年稍晚『五國團結』（Bersama Lima）演習中，澳洲將首度出動F-35聯合攻擊戰鬥機（F-35 Joint Strike Fighter）。」

Bersama Lima是馬來語「5個一起」之意，是這5國的一項年度軍事演習。這項演習去年在馬來西亞舉行。

馬勒斯說，五國防衛協定議程志向日益遠大，展開更複雜演習是其中一個例子。紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）說，作為演習的一部分，1架P-8A海神式（P-8A Poseidon）巡邏機將首度部署在新加坡。

美國持續增加對該地區部署性能最好的潛艦追蹤機P-8飛機，以牽制中國的潛艦巡邏。

新加坡靠近印尼連接南海和印度洋的重要潛艦航道。

馬勒斯說，五國防衛協定「與中國無關」，而是「我們希望密切合作」。馬來西亞國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）說，今年的演習將包括無人機以及其他「非傳統」元素。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130531