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京都推觀光特急公車分流遊客市民 行經清水寺銀閣寺等景點

2024/6/1 16:30（6/1 17:01 更新）
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日本京都車站前設「觀光特急公車」。（共同社）
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本京都市「觀光特急公車」今天上路，市府希望藉由區隔觀光客與市民搭乘的公車路線，讓搭車不再過於擁擠，在居民生活與觀光客移動之間取得平衡。

京都市政府為減少「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）帶來的影響，日前公布將從今年6月新增兩條「觀光特急公車」路線，從JR京都站分別開往知名觀光景點清水寺及銀閣寺。

根據京都市政府交通局規劃，這兩條「觀光特急公車」單程票價都是單一區間500日圓（約新台幣103元），是一般市營公車單一區間230日圓的兩倍多。

「觀光特急公車」僅在週末及國定假日行駛，且中途停靠站有限，目的是快速連接JR京都站與觀光景點。

京都市政府交通局日前表示，這兩條路線分別是從JR京都站出發經五条坂（清水寺）、祇園、岡崎公園美術館及平安神宮，最後抵達銀閣寺的EX100，及從JR京都站直接前往五条坂（清水寺）的EX101。

日本放送協會（NHK）報導，連接京都站與京都市觀光景點的「觀光特急公車」今天正式上路，京都市長松井孝治說，在保障市民生活同時讓旅客能享受觀光是一大課題，未來市府將團結一致推動各項對策。

京都市政府交通局營業推進課長木村麻里說，部分公車路線出現市民搭不上車的問題，所以希望推動合理分流，「透過敦促觀光客利用觀光特急公車，來舒緩一般公車路線的擁擠程度」。（譯者：黃名璽）1130601

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